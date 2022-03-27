«Бешикташ» хочет сохранить Пьянича в команде

«Бешикташ» хочет сохранить в своих рядах полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Mundo Deportivo. В настоящее время футболист выступает за турецкий клуб на правах аренды.

У «орлов» нет опции выкупа боснийца, но они все равно намерены провести переговоры с каталонцами по трансферу игрока. Сине-гранатовые готовы отпустить Пьянича предстоящим летом.

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что он покинул «Барсу» после конфликта с уже бывшим главным тренером команды Роналдом Куманом.