Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:30

«Бешикташ» хочет сохранить Пьянича в команде

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бешикташ» хочет сохранить в своих рядах полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Mundo Deportivo. В настоящее время футболист выступает за турецкий клуб на правах аренды.

У «орлов» нет опции выкупа боснийца, но они все равно намерены провести переговоры с каталонцами по трансферу игрока. Сине-гранатовые готовы отпустить Пьянича предстоящим летом.

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что он покинул «Барсу» после конфликта с уже бывшим главным тренером команды Роналдом Куманом.

Миралем Пьянич
ФК Барселона
ФК Бешикташ
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Скандал с кокаином, интервью с матом. Кто больше всех помогает Овечкину добрать до вечного рекорда 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова собирает почти аншлаги даже на контрольных играх. Об этом рассказал сам тренер
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости