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Рохус Шох возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана

Иван Шитик
Корреспондент
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Рохус Шох возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана, передает Prosports.kz.

Рохус Шох выступал в качестве центрального защитника за команды второй лиги первенства СССР «Химик» (Тараз), «Жетысу» (Талдыкорган), «Шахтер» (Павлоград). С 1987 года тренировал «Днепр». Завоевывал вместе с командой золотые и серебряные медали чемпионата СССР, Кубок страны.

С 1990 года Рохус Шох был директором волгоградского «Ротора». В дальнейшем работал в руководящем составе нескольких российских футбольных клубах, таких как ЦСКА, «Ростов», «Урал».

Источник: https://prosports.kz/news/542643-rohus-shoh-stal-prezidentom-pflk
Рохус Шох
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