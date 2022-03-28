Рохус Шох возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана

Рохус Шох возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана, передает Prosports.kz.

Рохус Шох выступал в качестве центрального защитника за команды второй лиги первенства СССР «Химик» (Тараз), «Жетысу» (Талдыкорган), «Шахтер» (Павлоград). С 1987 года тренировал «Днепр». Завоевывал вместе с командой золотые и серебряные медали чемпионата СССР, Кубок страны.

С 1990 года Рохус Шох был директором волгоградского «Ротора». В дальнейшем работал в руководящем составе нескольких российских футбольных клубах, таких как ЦСКА, «Ростов», «Урал».