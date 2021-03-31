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Анри отреагировал на слухи о возможном назначении в «Селтик»

12:58
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал информацию о возможном назначении на должность главного тренера «Селтика».

«Я не знаю, что происходит в клубе, но я уважаю «Селтик», как и многие люди по всему миру. Не знаю ничего по поводу слухов о моей кандидатуре, но совершенно точно уверен в том, что хочу снова тренировать. Я уважаю и «Селтик», и «Рейнджерс», но сейчас я просто жду и наблюдаю за ситуацией», — приводит Goal слова Анри.

После завершения карьеры футболиста Анри работал в тренерском штабе «Арсенала» и сборной Бельгии, а также возглавлял «Монако». Последним клубом 43-летнего специалиста был «Монреаль». Анри покинул канадский клуб в феврале 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-legend-henry-available-as-he-discusses-celtic-job/1of7aweqtdcra1mjd3wizz5k0p

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