Анри отреагировал на слухи о возможном назначении в «Селтик»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал информацию о возможном назначении на должность главного тренера «Селтика».

«Я не знаю, что происходит в клубе, но я уважаю «Селтик», как и многие люди по всему миру. Не знаю ничего по поводу слухов о моей кандидатуре, но совершенно точно уверен в том, что хочу снова тренировать. Я уважаю и «Селтик», и «Рейнджерс», но сейчас я просто жду и наблюдаю за ситуацией», — приводит Goal слова Анри.

После завершения карьеры футболиста Анри работал в тренерском штабе «Арсенала» и сборной Бельгии, а также возглавлял «Монако». Последним клубом 43-летнего специалиста был «Монреаль». Анри покинул канадский клуб в феврале 2021 года.