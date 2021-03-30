44-лентий Себастьян Абреу подписал контракт с «Суд Америкой», это 31-й клуб в его карьере

Уругвайский клуб «Суд Америка» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Себастьяном Абреу. 44-летний форвард перешел на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с бразильским «Атлетиком».

Tras rescindir su contrato con el @athleticclubmg ??, Sebasti?n Abreu retorn? a Uruguay ??, cumpli? la cuarentena obligatoria y se incorpor? hoy a los entrenamientos de Sud Am?rica.



?? ?Bienvenido, @loco13com!#EstamosDeVueltA ??? pic.twitter.com/bWOf894oEy — Sud Am?rica (@IASA1914) March 30, 2021

Для Абреу это 31-й клуб в его карьере. В Европе он выступал за «Депортиво», «Реал Сосьедад», греческий «Арис» и израильский «Бейтар». Также он играл за «Гремиу», «Насьональ», «Ривер Плейт», «Ботафого», «Монтеррей», «УАНЛ Тигрес» и другие команды. Двукратный чемпион Уругвая, чемпион Аргентины. Победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.