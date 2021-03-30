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44-лентий Себастьян Абреу подписал контракт с «Суд Америкой», это 31-й клуб в его карьере

21:21
Себастьян Абреу. Фото tycsports.com.
Себастьян Абреу. Фото tycsports.com.

Уругвайский клуб «Суд Америка» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Себастьяном Абреу. 44-летний форвард перешел на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с бразильским «Атлетиком».

Для Абреу это 31-й клуб в его карьере. В Европе он выступал за «Депортиво», «Реал Сосьедад», греческий «Арис» и израильский «Бейтар». Также он играл за «Гремиу», «Насьональ», «Ривер Плейт», «Ботафого», «Монтеррей», «УАНЛ Тигрес» и другие команды. Двукратный чемпион Уругвая, чемпион Аргентины. Победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.

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