Судья отправлен в тюрьму за пенальти в пользу «Спартака»

Пенальти, назначенный весной 2018 года Срджаном Обрадовичем, привел к печальным для судьи последствиям. Он приговорен к 15 месяцам тюремного заключения и на 10 лет отстранен от любой футбольной деятельности.

В мае 2018-го арбитр сначала был арестован на 30 дней по обвинению в коррупции. Суд Нови-Сада решил тогда изолировать рефери, чтобы тот не мог повлиять на участников расследования и свидетелей. Поводом стал матч «Спартака» из Суботицы с «Работнички» (3:0), по итогам которого спартаковцы пробились в Лигу Европы. В той игре Обрадович выдумал повод для назначения 11-метрового удара за игру рукой, которой на самом деле не было.

До сих пор шло расследование. Сейчас оно завершено, арбитра признали виновным в использовании служебного положения и оказании влияния на исход матча в пользу «Спартака». Пока это решение суда первой инстанции, оно может быть обжаловано. (Александр Бобров)