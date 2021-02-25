Тьерри Анри покинул пост главного тренера «Монреаля»

ФК «Монреаль» 25 февраля на своем официальном сайте объявил об уходе Тьерри Анри с поста главного тренера. Указано, что такое решение специалист принял по семейным обстоятельствам.

В заявлении Анри, опубликованном на клубном сайте, тренер написал, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений он долго не мог увидеться со своими детьми. В связи с этим он принял решение покинуть «Монреаль» и вернуться в Лондон.

43-летний Анри ранее тренировал «Монако» и был помощником главного тренера сборной Бельгии. 19 февраля сообщалось, что в услугах специалиста заинтересован «Борнмут».