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Сегодня, 13:32

Аршавин назвал справедливым «Золотой мяч» Месси: «Мбаппе и Холанн еще свое получат»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» назвал справедливой победу нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Золотой мяч» Месси — справедливый. Мбаппе и Холанн свое еще получат. Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — сказал Аршавин «СЭ».

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте скоро на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
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