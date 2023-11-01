Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:59

«Гамбург» по пенальти обыграл «Арминию» в Кубке Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Во вторник, 31 октября, состоялись первые матчи 1/16 финала Кубка Германии.

«Фортуна» из Дюссельдорфа на выезде обыграла «Унтерхахинга» (6:3), менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Хайденхайм» (3:1), «Кайзерслаутерн» одержал победу над «Кельном» (3:2), «Хомбург» победил «Грюйтер Фюрт» (2:1), «Шальке» проиграл «Санкт-Паули» (1:2), а «Гамбург» только в серии пенальти смог выиграть у «Арминии» (1:1, 4:3 — серия пенальти).

Соперники команд по 1/8 финала станут известны по итогам жеребьевки.

Германия. Кубок. 1/16 финала
31 окт, 22:45. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
1:1
Гамбург
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/cup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Арминия
ФК Гамбург
ФК Кайзерслаутерн
ФК Кельн
ФК Санкт-Паули
ФК Фортуна (Дюссельдорф)
ФК Шальке
0
Читайте также
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин назвал справедливым «Золотой мяч» Месси: «Мбаппе и Холанн еще свое получат»
Новости
RSS RSS
Все новости