Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Александр Заваров: «Черчесов — хороший вариант для венгерской команды»

17:40
Теги:

Бывший тренер сборной Украины и четырехкратный номинант на «Золотой мяч» Александр Заваров прокомментировал новость о том, что Станислав Черчесов стал новым главным тренером «Ференцвароша».

«Черчесов — хороший специалист. У него богатый опыт работы в клубном футболе, также тренировал сборную России. Он хороший вариант для венгерской команды — я бы сказал, что взаимовыгодное подписание. Думаю, что у него там все будет хорошо», — сказал Заваров «РБК Спорт».

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, одержав 11 побед в 16 матчах и набрав 35 очков.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61c08a0f9a79470845597f6c

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В Китае объяснили нагнетание США ситуации вокруг Украины
2
1
Реклама