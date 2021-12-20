Бывший тренер сборной Украины и четырехкратный номинант на «Золотой мяч» Александр Заваров прокомментировал новость о том, что Станислав Черчесов стал новым главным тренером «Ференцвароша».

«Черчесов — хороший специалист. У него богатый опыт работы в клубном футболе, также тренировал сборную России. Он хороший вариант для венгерской команды — я бы сказал, что взаимовыгодное подписание. Думаю, что у него там все будет хорошо», — сказал Заваров «РБК Спорт».

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, одержав 11 побед в 16 матчах и набрав 35 очков.