Алексей Спиридонов: «Могу пожелать Черчесову только удачи»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Станислава Черчесова в венгерский клуб «Ференцварош».

«Не знаю, справится или нет, но будет смешно, если с его приходом команда провалится. Могу пожелать ему только удачи. Как тренер и личность он мне неинтересен», — сказал Спиридонов «СЭ».

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.