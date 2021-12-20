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Черчесов: «Могу назвать себя жестким и целеустремленным тренером»

18:20
Станислав Черчесов и Пал Орош. Фото ФК «Ференцварош».
Станислав Черчесов и Пал Орош. Фото ФК «Ференцварош».
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Станислав Черчесов дал первое короткое интервью на посту главного тренера «Ференцвароша».

«Как только я узнал об интересе со стороны «Ференцвароша», то стал изучать информацию о клубе. Хотя я кое-что уже знал о клубе, так как прекрасно помню, как «Ференцварош» выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в 1975 году.

Могу назвать себя жестким и целеустремленным тренером. Талант без трудолюбия для меня ничто. Я ценю труд гораздо выше.

Я хочу стать чемпионом с командой. Чтобы трибуны забивались до отказа», — приводит слова Черчесова сайт венгерского клуба.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Дополнительная информация:

https://www.fradi.hu/labdarugas/elso-csapat/hirek/csercseszov-szigoru-es-celratoro-vagyok

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Иван Шитик все материалы автора

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