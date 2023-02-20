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Сегодня, 18:30

Известный болельщик «Спартака» объяснил причины нападения на сына пресс-аташе тульского «Арсенала»

Алина Савинова
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Известный фанат «Спартака» Олег Семенов высказался об инциденте с нападением на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артема Овсянникова на матче в Швейцарии.

«Любой посторонний человек, не входящий в субкультуру, который попытается что-то снимать в секторе, будет воспринят за чужака и встречен с негативом. Вообще непонятно, каким образом он купил туда билет. И если молодой человек не сильно пострадал, то ему повезло. Хотя, конечно, в разных странах правила отличаются. Например, в Латинской Америке даже на дерби можно спокойно заходить и делать видео с активными болельщиками. Они не протестуют. Все пляшут и скачут», — цитирует Семенова RT.

Ранее «СЭ» стало известно, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

Артем Овсянников. «Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1113743-semenov-syn-press-atashe-spartaka-bazel
Футбол
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