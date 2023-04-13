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Сегодня, 18:09

«Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Динко Еличича

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Динко Еличича, который ранее тренировал команду клуба в возрасте до 19 лет.

13 апреля «Аль-Наср» и Руди Гарсия расторгнули контракт по согласию сторон. Он возглавлял клуб с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что нападающий команды Криштиану Роналду недоволен Гарсией и игрой, которую демонстрирует «Аль-Наср» под его руководством.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате Саудовской Аравии. Матч пройдет 18 апреля.

После 23 туров «Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая на 3 балла от лидера «Аль-Иттихада».

Источник: ФК Аль-Наср
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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