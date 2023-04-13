Роналду об увольнении Гарсии: «Желаю вам всего наилучшего в будущем»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Руди Гарсии с поста главного тренера клуба.

«Приятно было работать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Роналду в соцсетях.

Криштиану Роналду о Руди Гарсии. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен Гарсией и игрой, которую демонстрирует «Аль-Наср» под его руководством.

Срециалист возглавлял «Аль-Наср» с лета 2022 года. После 23 туров клуб с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая на 3 балла от «Аль-Иттихада».