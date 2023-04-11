Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен главным тренером Руди Гарсией и игрой, которую демонстрирует команда, сообщает AS со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии.

По данным источника, 38-летний португалец считает, что у «Аль-Насра» есть потенциал для более качественной игры. Также, по его мнению, команда должна выиграть титул.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. За команду форвард провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка в 23 матчах.