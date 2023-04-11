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Сегодня, 23:22

Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен главным тренером Руди Гарсией и игрой, которую демонстрирует команда, сообщает AS со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии.

По данным источника, 38-летний португалец считает, что у «Аль-Насра» есть потенциал для более качественной игры. Также, по его мнению, команда должна выиграть титул.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. За команду форвард провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка в 23 матчах.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
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