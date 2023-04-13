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Сегодня, 17:00

«Аль-Наср» Роналду объявил об отставке Руди Гарсии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руди Гарсия.
Фото AFP

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

59-летний французский специалист расторгнул контракт с командой по согласию сторон. Он возглавлял «Аль-Наср» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Гарсией недоволен форвард саудовского клуба Криштиану Роналду.

После 23 туров «Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая на 3 балла от «Аль-Иттихада».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
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