«Аль-Наср» Роналду объявил об отставке Руди Гарсии

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

59-летний французский специалист расторгнул контракт с командой по согласию сторон. Он возглавлял «Аль-Наср» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Гарсией недоволен форвард саудовского клуба Криштиану Роналду.

После 23 туров «Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая на 3 балла от «Аль-Иттихада».