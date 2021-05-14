Агент Жорже Мендеш прокомментировал возможность перехода Роналду в «Спортинг»
Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделился мнением о будущем подопечного.
«Криштиану гордится титулом, завоеванным «Спортингом», как он публично и продемонстрировал. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», - приводит слова Мендеша Record.
12 мая Роналду поздравил «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии. Позже появилась информация о том, что 36-летний нападающий близок к возвращению в клуб.
Португалец начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он играл за молодежный состав, а затем целый год выступал за первую команду, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/sporting/detalhe/jorge-mendes-em-exclusivo-a-record-de-momento-os-planos-de-ronaldo-nao-passam-por-portugal
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