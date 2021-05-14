Агент Жорже Мендеш прокомментировал возможность перехода Роналду в «Спортинг»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделился мнением о будущем подопечного.

«Криштиану гордится титулом, завоеванным «Спортингом», как он публично и продемонстрировал. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», - приводит слова Мендеша Record.

12 мая Роналду поздравил «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии. Позже появилась информация о том, что 36-летний нападающий близок к возвращению в клуб.

Португалец начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он играл за молодежный состав, а затем целый год выступал за первую команду, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».