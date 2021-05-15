39-летний Аллан Макгрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии
02:56
Голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор признан лучшим игроком сезона-2020/21 в чемпионате Шотландии. 39-летний шотландец получил почетный приз.
В этом сезоне Макгрегор сыграл в 24 матчах чемпионата Шотландии, пропустил 8 голов и 16 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Напомним, Макгрегор ранее выступал за «Халл Сити», когда команду тренировал российский специалист Леонид Слуцкий.
Читайте также
«С тобой мы еще увидимся, парнишка». Чимаев ответил брату Хабиба и объяснил удаление предыдущих постов
«В Эстерсунде после финиша хотела спрятаться, но не нашла куда». Честное интервью лучшей молодой биатлонистки России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю