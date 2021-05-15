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39-летний Аллан Макгрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии

02:56
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Голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор признан лучшим игроком сезона-2020/21 в чемпионате Шотландии. 39-летний шотландец получил почетный приз.

В этом сезоне Макгрегор сыграл в 24 матчах чемпионата Шотландии, пропустил 8 голов и 16 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Напомним, Макгрегор ранее выступал за «Халл Сити», когда команду тренировал российский специалист Леонид Слуцкий.

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