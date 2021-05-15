39-летний Аллан Макгрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии

Голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор признан лучшим игроком сезона-2020/21 в чемпионате Шотландии. 39-летний шотландец получил почетный приз.

В этом сезоне Макгрегор сыграл в 24 матчах чемпионата Шотландии, пропустил 8 голов и 16 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Rangers goalkeeper Allan McGregor has been named SPFL player of the year pic.twitter.com/NLNZ9girHa — Andy Newport (@AndyNewportPA) May 14, 2021

Напомним, Макгрегор ранее выступал за «Халл Сити», когда команду тренировал российский специалист Леонид Слуцкий.