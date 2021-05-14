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Джеррард высказался о досрочном чемпионстве «Рейнджерс»

12:49
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард перед последним матчем сезона высказался о досрочном чемпионстве команды.

«Горжусь тем, чего добился в «Рейнджерс». Спасибо всем тренерам в «Ливерпуле», которые подготовили меня. Многие думали, что я новичок и слишком неопытен, но я увидел в «Рейнджерс» возможность стать чемпионом и вернуть команду на свое место», — сказал Джеррард на пресс-конференции.

Завтра, 15 мая, подопечные 40-летнего специалиста сыграют с «Абердином». Ранее Джеррард был признан лучшим тренером чемпионата Шотландии.

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