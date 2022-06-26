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Сегодня, 21:26

Агент Вагнера Лав рассказал, какие клубы интересуются экс-форвардом ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Эвандро Феррейра, агент Вагнера Лав, рассказал о будущем 38-летнего футболиста.

— Правильно ли мы понимаем, что Вагнер Лав теперь свободный агент?

— Да, у Вагнера закончился полугодовой контракт с датским «Митьюлландом», но он не планирует завершать карьеру. Его мысли только о футболе. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Рад слышать, что Вагнера по-прежнему любят в России. Когда в 2004 он перешел в ЦСКА, этот переход открыл дорогу для многих других бразильцев. Мы очень благодарны за ту любовь и трепет, с которой к нам относились в России. Здорово, что Вагнер выиграл столько трофеев с ЦСКА.

— Вас мучают этим вопросом каждое трансферное окно, но, если поступит предложение от ЦСКА, вы рассмотрите?

— Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось.

— Если не секрет, клубы из каких стран интересуются Вагнером прямо сейчас?

— Это клубы из чемпионатов Бразилии, Турции и Азербайджана, — сказал Феррейра Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-lava-rasskazal-kakie-kluby-interesuyutsya-eks-forvardom-tsska-1298689/
Вагнер Лав
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