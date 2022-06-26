Роберт Эрншоу: «Бэйл выбрал лучший клуб, в который мог бы перейти в МЛС»

Экс-игрок сборной Уэльса Эрншоу поделился мнением о том, что Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Бывший игрок сборной Уэльса Роберт Эрншоу поделился мнением о том, что Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом».

«Я думаю, что он выбрал лучший клуб, в который мог бы перейти в МЛС. Сейчас они занимают первое место в лиге. Я нахожусь рядом, так что если ему понадобится помощь, я смогу ему ее оказать! Это отличный шаг для него. Мы увидим нового Бэйла в другой стране, в МЛС», — приводит слова Эрншоу Sky Sports.

Ранее Бэйл объявил, что продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе». Журналист Фабрицио Романо сообщил, что форвард подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на 18 месяцев.

Предыдущей командой 32-летнего игрока был «Реал», футболист выступал за «сливочных» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.