Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:30

Роберт Эрншоу: «Бэйл выбрал лучший клуб, в который мог бы перейти в МЛС»

Экс-игрок сборной Уэльса Эрншоу поделился мнением о том, что Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной Уэльса Роберт Эрншоу поделился мнением о том, что Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом».

«Я думаю, что он выбрал лучший клуб, в который мог бы перейти в МЛС. Сейчас они занимают первое место в лиге. Я нахожусь рядом, так что если ему понадобится помощь, я смогу ему ее оказать! Это отличный шаг для него. Мы увидим нового Бэйла в другой стране, в МЛС», — приводит слова Эрншоу Sky Sports.

Ранее Бэйл объявил, что продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе». Журналист Фабрицио Романо сообщил, что форвард подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на 18 месяцев.

Предыдущей командой 32-летнего игрока был «Реал», футболист выступал за «сливочных» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Источник: https://www.skysports.com/transfer/news/12691/12476234/transfer-centre-live-man-city-agree-deal-to-sign-kalvin-phillips-from-leeds?postid=4076153#liveblog-body
Гарет Бэйл
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Реал
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Новый Нурмагомедов еще лучше Хабиба! Брат чемпиона идет в UFC без поражений, но когда он доберется до топ-соперников?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брат Поля Погба продолжит карьеру в чемпионате Индии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости