Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:17

Марсело отказался от предложения «Лос-Анджелеса»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Реала» Марсело отказался от предложения «Лос-Анджелеса» из МЛС. 34-летний бразилец хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает Mundo Deportivo.

Этим летом защитник покинул мадридский клуб в качестве свободного агента.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В составе «сливочных» он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Отметим, что этим летом «Лос-Анджелеса» уже подписал контракт с чемпионом Европы в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини. Также в ближайшее время будет официально объявлено о переходе в американский клуб другого экс-игрока «Реала» — Гарета Бэйла.

Марсело Виейра (Марсело)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Вагнера Лав рассказал, какие клубы интересуются экс-форвардом ЦСКА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости