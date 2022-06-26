Марсело отказался от предложения «Лос-Анджелеса»

Бывший защитник «Реала» Марсело отказался от предложения «Лос-Анджелеса» из МЛС. 34-летний бразилец хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает Mundo Deportivo.

Этим летом защитник покинул мадридский клуб в качестве свободного агента.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В составе «сливочных» он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Отметим, что этим летом «Лос-Анджелеса» уже подписал контракт с чемпионом Европы в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини. Также в ближайшее время будет официально объявлено о переходе в американский клуб другого экс-игрока «Реала» — Гарета Бэйла.