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Агент Мусы: «Никто из «Спартака» по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара»

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Бенфики» Петара Мусы Милан Мартинович оценил возможный переход игрока в «Спартак».

«Никто из «Спартака» по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара. Только некоторые агенты, связанные с клубом, звонили мне», — цитирует Мартиновича Sport24.

В текущем сезоне футболист отметился 6 голами и 2 результативными передачами в 23 матчах «Бенфики» во всех турнирах.

Сообщалось, что «Спартак» направит «Бенфике» официальное предложение по трансферу 25-летнего хорвата.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611586-predstavitel-musy-mne-zvonili-tolko-agenty-svyazannyye-so-spartakom
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
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