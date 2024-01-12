Агент Мусы: «Никто из «Спартака» по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара»

Агент нападающего «Бенфики» Петара Мусы Милан Мартинович оценил возможный переход игрока в «Спартак».

«Никто из «Спартака» по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара. Только некоторые агенты, связанные с клубом, звонили мне», — цитирует Мартиновича Sport24.

В текущем сезоне футболист отметился 6 голами и 2 результативными передачами в 23 матчах «Бенфики» во всех турнирах.

Сообщалось, что «Спартак» направит «Бенфике» официальное предложение по трансферу 25-летнего хорвата.