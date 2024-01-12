Оздоев признан автором лучшего гола ПАОКа в 2023 году

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признан автором лучшего гола команды в 2023 году, сообщает сайт греческого клуба.

45 процентов болельщиков проголосовало за гол россиянина матче 10-го тура чемпионата Греции против «Олимпиакоса» (4:2).

«При голосовании за лучший гол 2023 года этот шедевр собрал 45,47% голосов публики и был назван голом года. Что придает ему еще большую ценность, так как была сильная конкуренция», — сообщает пресс-служба ПАОКа.

В этом сезоне 31-летний Оздоев провел за ПАОК 27 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.