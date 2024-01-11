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Сегодня, 16:15

В сборной Азербайджана не рассматривали Бердыева и Черчесова на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной.

«У нас конкретной кандидатуры на пост главного тренера пока нет. Следующие официальные игры у сборной Азербайджана должны быть в сентябре, в марте же пройдут контрольные встречи в окно ФИФА. Пока конкретных предложений какому-либо специалисту наша федерация не делала. Кандидатуры Курбана Бердыева и Станислав Черчесова не обсуждались, но время для выбора главного тренера для нашей сборной до сентября есть», — приводит слова Мамедли Sport24.

В конце ноября 2023 года итальянец Джованни Де Бьязи покинул пост главного тренера сборной Азербайджана в связи с истечением контракта.

Источник: Sport24
Сборная Азербайджана по футболу
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