Агент Обрадовича заявил, что к футболисту проявляют интерес российские клубы

Младен Ратковица, агент сербского защитника «Явора» Милана Обрадовича, рассказал, что к футболисту есть интерес из России.

«Было несколько звонков от агентов из России, которые узнавали детали о возможном переходе. Пока мы не говорили о трансфере в конкретный сезон. У него контракт еще на два года, но если поступит интересное предложение, его можно будет обсуждать. Как и у всех сербов, у него нет никаких проблем с тем, чтобы выступать в России, так для него это нормальный вариант. Минус в том, что российские команды не выступают в еврокубках, но будем надеяться, что скоро ситуация изменится», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Обрадович сыграл в 28 матчах за «Явор», получил семь желтых карточек и одну красную. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.