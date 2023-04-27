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Сегодня, 00:31

«Порту» обыграл «Фамаликан» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Порту» выиграл у «Фамаликана» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликан.

35-летний защитник Иван Маркано на 16-й минуте вывел гостей вперед. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря забитому мячу Алешандре Пенетры.

Во второй половине единственный гол забил испанский нападающий «драконов» Тони Мартинес.

Ответная игра пройдет в Порту 4 мая. Начало — 22.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Порту
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