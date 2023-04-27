«Порту» обыграл «Фамаликан» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии

«Порту» выиграл у «Фамаликана» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликан.

35-летний защитник Иван Маркано на 16-й минуте вывел гостей вперед. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря забитому мячу Алешандре Пенетры.

Во второй половине единственный гол забил испанский нападающий «драконов» Тони Мартинес.

Ответная игра пройдет в Порту 4 мая. Начало — 22.30 по московскому времени.