Агент Луки Джорджевича рассказал, что футболит не против вернуться в РПЛ

Агент Игорь Глушевич сообщил, что его клиент Лука Джорджевич ждет официальных предложений. Нападающий хочет продолжить карьеру в России.

В ноябре 2021 года форвард расторг контракт с «Локомотивом» и перешел в датский «Вайле».

«Вайле» не преуспел, теперь Лука Джорджевич свободен в выборе нового направления. С этого момента мы будем контактировать с разными клубами, выслушивать лучшие предложения, чтобы понять, какой шаг предпринять. Лука готов, находится в хорошей форме, что показал на заключительном отрезке сезона, забив несколько готов. Мы открыты к предложениям», — сказал Глушевич «РБ Спорту».

Агент также рассказал, что из России официальных предложений не поступало, и подчеркнул, что Джорджевич не против вернуться в клуб РПЛ.

В этом сезоне форвард провел в составе «Вайле» 26 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.