Балотелли забил пять голов, один из них рабоной. Видео

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли в матче 38-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (7:0) забил пять голов.

31-летний итальянский футболист отличился на 33-й, 36-й, 44-й, 61-й и 70-й минутах встречи. Один из мячей он забил рабоной после серии финтов.

Всего в этом сезоне Балотелли в чемпионате Турции провел 31 матч, в которых забил 18 голов. Он расположился на второй строчке в списке лучших бомбардиров суперлиги.

«Адана Демирспор» занял девятое место в чемпионате Турции сезона-2021/22.