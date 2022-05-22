Балотелли забил пять голов, один из них рабоной. Видео
Балотелли забил гол-шедевр рабоной и оформил пента-трик
Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли в матче 38-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (7:0) забил пять голов.
31-летний итальянский футболист отличился на 33-й, 36-й, 44-й, 61-й и 70-й минутах встречи. Один из мячей он забил рабоной после серии финтов.
Всего в этом сезоне Балотелли в чемпионате Турции провел 31 матч, в которых забил 18 голов. Он расположился на второй строчке в списке лучших бомбардиров суперлиги.
«Адана Демирспор» занял девятое место в чемпионате Турции сезона-2021/22.
? Mario Balotelli'nin 5. gol?! #Seviyoruz??te— beIN SPORTS T?rkiye (@beINSPORTS_TR) May 22, 2022
? «Bu gole bir yorum rica edeyim...» #beINS?perLig pic.twitter.com/pvBAxfEQi9
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