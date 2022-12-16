Агент Кокорина отреагировал на третье подряд непопадание форварда в заявку на матч «Ариса»

Футбольный агент Тимофей Бердышев отреагировал на информацию, что его клиент, нападающий «Ариса» Александр Кокорин, не попал в заявку на матч с «Олимпиакосом» из Никосии.

«Если он не в заявке, значит, это правда. Почему он не в заявке? Это уже у клуба надо уточнить, все вопросы в клуб, пожалуйста. Без клуба не можем что-то говорить», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. За кипрский клуб он провел 10 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.