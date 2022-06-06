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Сегодня, 05:57

40-летний Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
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Бруну Алвеш.
Фото AFP

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш объявил о завершении игровой карьеры.

«Сегодня я объявляю о завершении своей карьеры футболиста. Благодарен за все всем руководителям клуба, тренерам и людям, которые участвовали в моей спортивной жизни. Спасибо моей семье и друзьям за огромную поддержку во все времена. Путешествие заканчивается, но уже совсем скоро появятся другие возможности», — написал Алвеш в соцсетях.

Последним клубом 40-летнего португальца был греческий «Апполон Смирнис». Также Алвеш выступал за «Порту», «Зенит», «Фенербахче», «Кальяри», «Рейнджерс», «Парму» и другие клубы. Защитник является четырехкратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом России, чемпионом Турции, а также чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии.

Бруну Алвеш
ФК Зенит
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