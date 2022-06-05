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Сегодня, 09:23

Хавбек ПСВ Марио Гетце может перейти в «Бенфику»

Виктория Кравченко
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Полузащитник ПСВ Марио Гетце может продолжить карьеру в Португалии, пишет A Bola. Футболист ведет переговоры с «Бенфикой».

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы «Милан» и «Рома».

В контракте полузащитника с ПСВ прописан пункт об отступных, сумма составляет от 4 до 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Марио Гетце
ФК Бенфика
ФК ПСВ
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