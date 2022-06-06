Российский нападающий «Аль-Ахли» рассказал о необычных законах и обычаях в Бахрейне

Нападающий «Аль-Ахли» из Манамы Артем Сердюк рассказал о необычных законах и обычаях в Бахрейне. 32-летний форвард стал первым россиянином, сыгравшим в чемпионате этой островной страны.

«Законы в Бахрейне необычные. Пока идет Рамадан, нельзя есть в общественных местах, запрещено даже жевать жвачку. А если за рулем выпьешь воды и это увидят полицейские — побреют налысо. Наказания своеобразные, но мне понятны: местным это нельзя, а ты, получается, их дразнишь. Мороженку захотел или жажда мучает — неважно. Помни, в какой стране ты находишься», — рассказал Сердюк «РБ Спорт».

Рамадан или Рамазан — месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама.