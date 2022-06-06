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Сегодня, 11:23

Российский нападающий «Аль-Ахли» рассказал о необычных законах и обычаях в Бахрейне

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Ахли» из Манамы Артем Сердюк рассказал о необычных законах и обычаях в Бахрейне. 32-летний форвард стал первым россиянином, сыгравшим в чемпионате этой островной страны.

«Законы в Бахрейне необычные. Пока идет Рамадан, нельзя есть в общественных местах, запрещено даже жевать жвачку. А если за рулем выпьешь воды и это увидят полицейские — побреют налысо. Наказания своеобразные, но мне понятны: местным это нельзя, а ты, получается, их дразнишь. Мороженку захотел или жажда мучает — неважно. Помни, в какой стране ты находишься», — рассказал Сердюк «РБ Спорт».

Рамадан или Рамазан — месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-serdyuk-v-bahrejne-v-ramadan-nel-zya-pit-vodu-za-rulem-uvidyat-politsejskie-pobreyut-naly-so/
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