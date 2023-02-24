«Монако» драматичным образом вылетел из Лиги Европы, Головин провел средний для себя матч

Проиграли «Байеру» в серии пенальти.

Неделю назад «Монако» одержал красивую и эпичную победу в Леверкузене (3:2) с решающим голом в уже добавленное время, но этот успех дорого обошелся клубу из княжества. Дело в том, что в первом матче с «Байером» травмы получили два основных защитника — Рубен Агилар и Гильермо Марипан. Обоих не было в заявке на воскресную игру чемпионата Франции с «Брестом», равно как и центрфорварда Кевина Фолланда. «Монако» справился и без них — 2:1, а вышедший вместо Агилара на правом фланге обороны Крислен Матсима даже сделал голевой пас.

Не было обоих защитников и в составе на ответный матч с «Байером», но хоть Фолланд вернулся в заявку. Хотя в том, что «Монако» способен забивать и без немца, сомнений особо не было. Главный вопрос был в том, насколько монегаски будут надежны в обороне. На своем поле «Байер» забил два красивых мяча, отрезками просто безусловно доминировал, а отмена правила выездного гола делала его задачу вполне решаемой — не нужно обязательно побеждать с разницей «+2», любая победа давала шанс на проход в следующий раунд.

Ожидания и опасения оправдались, причем довольно быстро — уже к середине первого тайма. «Монако» свой гол забил — отпраздновавший неделю назад 18-летие Эльес Бен Сегир заработал пенальти (очень неаккуратно сыграл Эдмонд Тапсоба — это было то, что называют «фол по неосторожности»), а Виссам Бен Йеддер его реализовал.

И точно так же довольно быстро стало понятно, что порядка в обороне «Монако» не хватает, и «Байер» будет получать моменты на регулярной основе. Голы гостей вытекали из характера игры, но при этом получились не очень логичными, если брать конкретные моменты. В первом случае Кайю Энрике и страховавший его Александр Головин ничего не смогли поделать с дриблингом Джереми Фримпонга, а голкипер Александр Нюбель крайне неловко пытался прервать прострел голландца — в итоге мяч дошел до Флориана Вирца, хотя, по идее, и не должен был. Второй гол пришел после удара Эсекьеля Паласиоса с линии штрафной: аргентинец был первым на подборе после углового в исполнении «Байера», а находившийся рядом Головин не смог ему помешать.

Но, еще раз: с точки зрения развития игры голы гостей были абсолютно логичны, поскольку моменты «Байер» создавал регулярно. Например, уже при счете 2:1 Адам Гложек мощно заряжал в «девятку» — Нюбель успел выбросить руку в сторону и отбить мяч.

«Байер» был чуть лучше и конкретнее и в начале второго тайма. Снова в эпизоде с пропущенным голом «Монако» в кадре оказался Головин. Атака «Байера» развивалась несколькими волнами, российский полузащитник показывал Кайю Энрике, что у того за спиной один Амин Адли, потом вроде бы побежал закрывать его сам. Однако когда на Адли пошла передача от Вирца (пас был восхитительный), ни Головин, ни Энрике не среагировали на рывок вингера гостей и позволили тому спокойно пробить головой.

Только это преимущество «Байера» ничего не значило — слишком уж открытым и по-хорошему безбашенным получилось это противостояние. В первом матче немцы тоже, например, доминировали в первые полчаса второго тайма, забили два красивых гола, а потом очень легко пропустили два — после дальнего удара и стандарта, и в итоге проиграли. Вот и на этот раз команда Хаби Алонсо не додержала преимущество. Главный тренер «Монако» Филипп Клеман убрал с поля Головина и Бен Йеддера, и вышедший на замену Брель Эмболо кивком головы оживил надежды своей команды на проход в следующий раунд.

А то, что такое сумасшедшее и в целом равное соперничество завершилось серией пенальти — по-своему очень логично. Тут лучше был «Байер» — 5:3, а решающим стал промах Элиота Матазо, который пробил в перекладину. Кстати, открывал серию вышедший на замену у гостей Сердар Азмун, который спокойно реализовал свою попытку.

Приходится констатировать, что «Монако» опять несостоятелен в плей-офф еврокубков против более или менее равного соперника. В прошлом сезоне клуб из княжества в отборе в Лигу чемпионов сначала прошел «Спарту», а потом уступил «Шахтеру». Оказавшись в Лиге Европы, стал первым в группе, но в 1/8 финала проиграл «Браге». Та же история и в этом сезоне: вылет в квалификации ЛЧ от ПСВ и теперь поражение от «Байера», пусть и максимально драматичное.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.