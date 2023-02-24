Сербский голкипер скрутил напавшего фаната, крутой камбэк «Шерифа», бенефис Ди Марии

Главные события ответных матчей плей-офф Лиги Европы и бонусы из Лиги конференций.

Шедевр на «Божуаре»

«Нант» — единственная команда, которой в феврале удалось не проиграть «Ювентусу» и забить единственный мяч в пяти матчах туринцев. И, похоже, «канарейки» прилично разозлили «Старую синьору», а та в первый раз заставила «Божуар» умолкнуть очень быстро. Герой дня Ди Мария сотворил настоящий шедевр, от угла штрафной в касание закрутив мяч в дальнюю «девятку».

Бенефис аргентинца продолжился соло в штрафной «канареек», после чего дорогу мячу в ворота преградила только рука Паллуа. Красная карточка, пенальти — и Ди Мария убил интригу к середине первого тайма. Однако Анхель не успокоился и оформил первый хет-трик за пять лет. Очередная великолепная игра большого мастера, который умеет выходить на первый план в важнейших матчах. А «бьянконери» сделали еще один шаг к трофею, который по мнению Массимилиано Аллегри может открыть путь в Лигу чемпионов.

Берлинские угловые

В последних матчах создавалось впечатление, что «Униону» непросто играть на два фронта. Год берлинцы начали с серии побед, однако на прошлой неделе ограничились двумя нулевыми ничьими. И если такой результат в Амстердаме был абсолютно нормальным, то домашняя потеря очков с аутсайдером «Шальке» стоила возможности стать единоличным лидером бундеслиги.

Однако скептики были посрамлены, а фирменные угловые «Униона» стали кошмаром для «Аякса». После одного корнера и попадания мяча в руку Бэйсси был открыт счет. После второго отличился «король воздуха» Дуки, остудивший пыл сокративших отставание гостей. Это, конечно, удивительно, но все три мяча хозяев оказались на счету игроков обороны. Берлин идет дальше, став 13-й немецкой командой, добравшейся до 1/8 финала Лиги Европы, где также впервые сыграет «Фрайбург». Что до «Аякса», то он вылетел, пропустив в этом евро-сезоне рекордные для себя 19 мячей.

Моуринью остается в игре

Когда в одной атаке два подряд удара Дибалы пришлись в каркас ворот, показалось, что «Рома» снова столкнется с преследующей ее весь сезон проблемой реализации моментов. Кто-то, наверное, заговорил бы даже о мистике, однако активность Спинаццолы на левом фланге обеспечила результат. Один его прострел привел к голу Белотти, который становится основной ударной силой после травмы Абрахама. А потом случился идеальный кросс на ногу пробившего в касание Дибалы. Выигравший Лигу конференций Жозе Моуринью продолжает поход за Лигой Европы.

Неделю назад от поражения «Спортинг» в компенсированное время спас защитник Коатес. В этот раз уругваец не стал откладывать дела в долгий ящик и открыл счет, добив отскочивший от перекладины мяч. А так как еще в первом тайме «Мидтьюлланн» оставил в меньшинстве получивший два предупреждения за три минуты Паулиньо, шансы датчан стали стремиться к нулю.

Данной отметки они достигли вскоре после перерыва благодаря классному удару Педру Гонсалвеша с полулета. Траектория оказалась столь крутой, что вратарь даже не шелохнулся. Этот гол стал украшением вечера. А бесспорный курьез четверга — автогол Гартенманна. Не глядя на свои ворота и не увидев движение голкипера, он отправил мяч в сетку с линии штрафной.

Игра, в которой интрига, как казалось, отсутствовала, едва не превратилась в настоящую драму. А безнадежный до 77-й минуты ПСВ реанимировал Люк де Йонг. Ветеран, начудивший неделю назад на «Рамон Санчес Писхуан», все-таки забил своей бывшей команде. Потом сделал это еще раз, но гол отменили из офсайда у ассистировавшего ему Фабиу Силвы.

Интрига держалась до конца, однако после финального свистка Хорхе Сампаоли больше говорил не о выходе в 1/8 финала. Аргентинского тренера вывела из себя история с нападением выбежавшего на поле фаната на голкипера «Севильи» Дмитровича. Правда серб, получивший незадолго до этого предупреждение за затяжку времени, не растерялся и скрутил буйного болельщика.

«Он немного попал мне в нос. И правда в том, что я хотел его ударить, но это некрасиво», — с улыбкой заявил после игры голкипер.

Лига конференций: сюрприз в Белграде

В январе «Шериф» возглавил итальянец Роберто Бордин. Не новый для Тирасполя человек, принесший приднестровскому клубу два чемпионских титула и кубок, до конца прошлого года работавший в сборной Молдавии. Перед игрой в Белграде специалисту напомнили, как прежде ему лучше удавались выездные еврокубковые матчи, и тренер заявил, что не против продолжения традиции, а также заверил: «Шериф» готов добиться положительного результата.

После быстрого гола выигравшего неделю назад «Партизана» слова Бордина могли показаться бравадой, однако к перерыву приднестровцы уже вели в счете. А в самом начале второго тайма выведший гостей вперед Диоп увеличил отрыв, попав из-за штрафной в ближний угол. Отмена правила «выездного гола» поспособствовала сохранению интриги до финального свистка, однако «Шериф» выстоял и продолжает свою европейскую кампанию.

Статистика дня

1 итальянская команда одиннадцать сезонов подряд участвует в 1/8 финала еврокубковых турниров — «Ювентус».

12 сезонов подряд нападающий «Барселоны» Левандовски достигает отметки в 25 забитых мячей.

19 мячей забили в этом сезоне за «МЮ» выходившие на замену футболисты. Это лучший показатель для команд из чемпионатов топ-5.

100-й матч провел за «Барселону» защитник Араухо.

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