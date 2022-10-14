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«МЮ» избежал позора, у Моуринью нет права на ошибку, Хайкин снова не смог остановить «Арсенал»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» — «Омония» — 1:0.
Фото Reuters
Статистика ударов матча «Манчестер Юнайтед» — «Омония» .
Фото Whoscored
1/2
Главные события 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Тил разыгрался?

Лига Европы. Группа A
13 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:1
Арсенал

На норвежской синтетике за Полярным кругом «Арсенал» чувствовал себя комфортно, и в первой же атаке едва не наказал за рискованные действия Никиту Хайкина. Но если в этом эпизоде российскому голкиперу повезло, то в середине первого тайма удача от него отвернулась, когда Сака разыграл «стеночку» на углу штрафной и поразил цель благодаря рикошету от защитника «Буде-Глимт».

Как оказалось, команде Микеля Артеты этого хватило для одиннадцатой победы в двенадцати матчах текущего сезона. Это лучший результат среди всех английских команд, однако досрочно выйти в плей-офф «Арсеналу» не удалось. Причина — в переносе матча 2-го тура против ПСВ, который состоится в следующий четверг. В Эйндховен лондонцам будет достаточно сыграть вничью.

Лига Европы. Группа A
13 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
5:0
Цюрих

Сами же голландцы уничтожили оборону «Цюриха», причем для этого не потребовалось усилий самого результативного игрока команды Гакпо. Зато двумя результативными передачами отметился Тил. Бывший спартаковец после яркого сезона в «Фейеноорде» с 21 забитым мячом в новой команде не так ярок. Сейчас в активе Гуса два гола и столько же ассистов. Кроме того, стоит отметить, как эффективны эйндховенцы при подачах угловых. С января взятием ворот завершились уже 19 корнеров, и это больше, чем суммарно за два предыдущих года.

«Рома» избежала провала

Лига Европы. Группа C
13 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Рома

Одержавший драматичную победу в Риме «Бетис» за здравие начал и ответную встречу на «Бенито Вильямарин». От «Ромы» же удача, как казалось, отвернулась напрочь. Сначала открыть счет атаковавшему с дальней дистанции Каналесу помог рикошет от ноги Ибаньеса, а в добавленное к первому тайму время ответный гол Белотти отменили из-за офсайда. В начале второй половины матча ситуация повторилась, однако здесь ВАР наконец-то взял сторону римлян и исправил ошибку судей.

Они просто не заметили первого касания Белотти, который выскакивал из-за спин защитников, поэтому никакого положения «вне игры» у также принявшего участие в голевой атаке Камара не было. Эта ничья отложила катастрофу «Ромы», но в оставшихся турах Жозе Моуринью необходим стопроцентный результат. В противном случае Особенному снова придется сыграть в Лиге конференций. И «волкам», кстати, может помочь «Бетис», которому для гарантированного первого места нужно в следующем туре не проиграть «Лудогорцу».

Расколдованный «Олд Траффорд»

Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония

Чем ближе был финальный свисток, тем больше болельщикам «МЮ» казалось, что их домашнюю арену в еврокубках заколдовали. Весной «красные дьяволы» всухую проиграли здесь «Атлетико» (0:1). В сентябре ситуация повторилась против «Реала Сосьедад», а в четверг хозяева никак не могли забить кипрской «Омонии». Где-то им откровенно не везло, как в случае с выстрелом Каземиро в перекладину. В других эпизодах был великолепен голкипер сборной Нигерии Узохо, который, кстати, является болельщиком «Юнайтед».

&laquo;Трабзонспор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Александр Головин (справа). Кошмарный вечер Головина — «Монако» потерпел крупнейшее поражение в сезоне. А Черчесов в шаге от плей-офф Лиги Европы

Криштиану Роналду не смог забить ему даже с нескольких метров, когда первым успел на добивание. Всего же к финальному свистку хозяева нанесли 34 удара, из которых 22 — из пределов штрафной, а попаданиями в створ завершились 13 попыток. И как раз последняя принесла успех Мактиминаю, который парой минут ранее разочаровал фанатов выстрелом в направлении верхних ярусов трибун.

Статистика ударов матча «Манчестер Юнайтед» — Омония" . Фото Whoscored
Статистика ударов матча «Манчестер Юнайтед» — «Омония» . Фото Whoscored
Whoscored

Интересный факт: в прошлый раз вышедший на замену игрок «Юнайтед» забивал решающий гол в еврокубках после 90-й минуты в легендарном финале Лиги чемпионов-1999. Так что Мактиминай заставил статистиков вспомнить Уле Гуннара Сульшера. Теперь для выхода в плей-офф, куда уже отобрался выигравший все четыре матча «Реал Сосеьдад», команде Эрика тен Хага достаточно не проиграть дома «Шерифу».

Четвертое поражение Луческу

Лига Европы. Группа B
13 окт, 19:45. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)
Динамо К
0:1
Ренн

«Ренн» параллельно с «Фенербахче» гарантировал себе выход в плей-офф. Осталось определить только победителя группы, а против «Динамо», которое еще не набрало ни одного очка, снова все решила молодежь. В первом матче решающим оказался гол 17-летнего Дуэ. Сейчас подачу Буриго с углового до ума довел 21-летний камерунец Ву. Это первый гол защитника на таком уровне: ранее дебютировавший в основном составе «Ренна» Ву отличался только во втором французском дивизионе — в воспитавшем его «Нанси». А команде Мирчи Луческу остается бороться с кипрским АЕК за утешительную путевку в плей-офф Лиги конференций, для чего нужно обязательно выиграть в следующем туре в Ларнаке.

Статистика дня
11 домашних еврокубковых домашних матчей с забитыми мячами — лучшая серия «Фейеноорда» с 1983 года.
21 гол забил в еврокубках нападающий «Лацио» Иммобиле. Это рекорд римского клуба, которым прежде владел Симоне Индзаги.
5 команд гарантировали участие в плей-офф: «Бетис», «Ренн», «Фрайбург», «Фенербахче» и «Реал Сосьедад».

Гус Тил
Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бетис
ФК Буде-Глимт
ФК Динамо (Киев)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
ФК ПСВ
ФК Ренн
ФК Рома
ФК Цюрих
Жозе Моуринью
4
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