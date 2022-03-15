CAS оставил в силе бан России в УЕФА. Что это значит

CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие команд из России в турнирах организации

Пока это чисто техническое решение.

Во вторник Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) выпустил официальный пресс-релиз, в котором объявил, что отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить действие запрета на участие российских команд в турнирах под эгидой УЕФА на то время, пока идет рассмотрение иска РФС в CAS.

Вот что говорится в пресс-релизе:

«Председатель Апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить на срок слушаний в CAS исполнение решения исполкома УЕФА о приостановке участия всех российских команд и клубов в соревнованиях под эгидой союза до дальнейшего уведомления.

Александр Соболев. Александр Федоров., Фото "СЭ"

Следовательно, оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы продолжают быть отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Разбирательство в CAS продолжается. Стороны не договорились об ускоренной процедуре, и дата слушаний еще не назначена».

Что это значит, если переводить с сухого юридического языка? РФС подал запрос на то, чтобы, пока идет рассмотрение поданного нашим футбольным союзом иска относительно запрета на участие российских команд в турнирах под эгидой УЕФА и не вынесен окончательный вердикт, клубы могли играть дальше. Этот запрос отклонили — запрет остается в силе.

В настоящий момент это касалось только московского «Спартака», который должен был встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, однако из-за бана, наложенного УЕФА, немцы без борьбы прошли в четвертьфинал.

Что касается запрета ФИФА, в отношении которого РФС подал аналогичный запрос, то решение по нему вынесут ближе к концу недели.

Александр Головин. Александр Федоров, Фото "СЭ"

«В арбитражном разбирательстве, возбужденном РФС против решений совета ФИФА:

1) отстранить все российские команды и клубы от участия в своих соревнованиях до дальнейшего уведомления;

2) вывести команду Польши в финал «пути Б» европейского плей-офф за право попасть на ЧМ-2022, который должен состояться 29 марта.

Вердикт CAS по запросу РФС приостановить исполнение решений ФИФА на срок рассмотрения дела, вероятно, будет опубликован в конце этой недели», — говорится в пресс-релизе.

То есть нужно еще раз подчеркнуть: нынешняя резолюция CAS носит чисто технический характер. Рассмотрение дела по существу еще даже не начиналось — во всяком случае, по иску к УЕФА. Как следует из пресс-релиза, пока нет даже даты слушаний. Так что основные разбирательства еще впереди.