Пресс-конференции главных тренеров и игроков загребского «Динамо» и ЦСКА перед матчем Лиги Европы

Матч загребского «Динамо» и ЦСКА не будет иметь турнирного значения: хорваты уже обеспечили себе место в плей-офф, а армейцы лишились шансов на выход из группы. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко оставил ряд ведущих игроков в Москве, а на пресс-конференции его ожидаемо спрашивали о мотивации команды в предстоящей встрече.

— Кто из игроков основного состава остался в Москве? — вопрос Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

— Влашич не прилетел даже домой. Также не прилетели Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили пять человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующей игре.

Но не надо думать, что мы приехали отбывать номер. У нас сбалансированная команда и боеспособный состав, который будет стремиться завтра победить. У нас есть хорошие игроки, которые получают меньше игровой практики, они получат игровое время. Они попытаются выжать из себя все, чтобы победить.

— В этом матче ЦСКА не будет решать никаких турнирных задач. Чего в целом ждете от игры?

— Да, турнирных задач нет. Футболисты всегда должны быть профессионалами и всегда стремиться к победе. Да, может что-то не получиться, как у нас во всех предыдущих играх. Но всегда нужно стремиться к победе и проявлять свои лучшие качества. Это престиж, это рейтинговые очки. Нужно сделать все возможное, чтобы завтра хорошо сыграть.

— Как оцените игру Ильи Шкурина с «Химками»? Стоит ли ждать его завтра в стартовом составе?

— Он делал то, что и должен делать нападающий: остро открывался, был в нужный момент в нужном месте. У нас есть Чалов и Гайч, так что мы оценим состояние форвардов и примем решение уже в день матча.

Полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова также спрашивали о мотивации и причинах неудачного выступления армейцев в Лиге Европы.

— Чего не хватает ЦСКА для побед в еврокубках? — вопрос Зайнутдинову.

— Ответ прост: голов не хватает.

— Как удается найти мотивацию на предстоящий матч?

— Мотивация однозначно есть. Мы хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить выступление в Лиге Европы.

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич рассказал о задачах, которые в этом матче будет решать его команда.

— Мы можем быть довольны тем, чего достигли на групповом этапе, и это позволяет нам готовиться к игре с ЦСКА без лишнего давления, — сказал Мамич. — Тем не менее это важный матч для нас. В частности, мы помним о том, как результаты влияют на положение страны в таблице коэффициентов. Дополнительно нас будет мотивировать тот факт, что мы можем закончить групповой этап без поражений и пропущенных мячей. Если не произойдет никаких происшествий, мы выставим на игру сильнейший состав.

— Значит ли это, что «Динамо» сыграет от обороны?

— Нет, для нас главное — победить. Лучше выиграть 5:4, чем сыграть вничью 0:0.

— Никола Влашич даже не приехал в Загреб...

— Приехал он или нет, мы должны думать о своих делах, а их состав станет известен только перед игрой. Без него «Динамо» будет проще, он качественный футболист и лучший игрок ЦСКА. Но это тоже может быть палкой о двух концах. Запасные и молодые игроки всегда стремятся проявить себя, мы много раз были свидетелями того, что резервы обеспечивают команде лучшие результаты. В Лиге Европы ЦСКА ничего не могут сделать, зато в чемпионате России идут в лидерах.