Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов — о резонансных событиях последней недели в нашем футболе

Катастрофа

— Провал наших клубов в еврокубках шокировал?

— Нет. К сожалению, все предсказуемо. Я же еще два года назад говорил вам в интервью, что российский чемпионат превращается в турнир для внутреннего пользования.

— Помню-помню.

— С тех пор лучше не стало. Похвалить можно лишь «Краснодар», который одной победой над «Ренном» обеспечил себе третье место в группе и достойно сражался на «Стэмфорд Бридж» с полурезервным составом «Челси». А вот оба матча с «Севильей» отыграл безобразно.

— Особенно первый.

— Да уж. Испанцы даже вдесятером делали все на такт быстрее и просто смяли оборону «Краснодара». Разница в скорости и уровне мастерства колоссальная! Про «Зенит» и говорить нечего. Я, конечно, феерии от него не ждал. Но в откровенно слабой группе набрать всего очко, проиграть дважды «Брюгге»... Катастрофа!

— Причины?

— Я не понимаю, в какой футбол хочет играть «Зенит». На поле идея не просматривается. Нехитрая тактика с забросами мяча на Дзюбу уже два года приносит команде золотые медали. Но еще в прошлом сезоне стало ясно, что в Лиге чемпионов это не проходит. Там защитники более классные. Сейчас тренерский штаб наступил на те же грабли.

— А ЦСКА в Лиге Европы что сгубило?

— Проблемы в атаке, где все завязано на Влашиче. Если он в порядке — у ЦСКА идет игра. Если хорват никакой — и у команды ничего не получается. Вдобавок беда с нападающими. У Чалова спад затянулся, а Гайч уровню ЦСКА вообще не соответствует!

— Даже так?

— Ну а что он показал?! Гончаренко который месяц твердит, мол, подождите, скоро аргентинец форму наберет и тогда... Но пока Гайч совершенно не впечатляет. Ни техникой, ни голевым чутьем, ни скоростью принятия решений. Для меня загадка, какие качества могли привлечь в нем армейских селекционеров.

— 8,5 миллиона евро — на ветер?

— Как и в случае с Тилем, Филиппом... Тоже очень странные трансферы. Причем за этих ребят «Спартак» и «Динамо» заплатили еще больше!

— Эджуке-то вам нравится?

— Вот это интересное приобретение. В РПЛ мало футболистов, которые могут обыграть один в один. А у Эджуке шикарный дриблинг, сумасшедшая скорость. Осталось направить его энергию в нужное русло, вписать в командную игру — и будет суперигрок.

— Влашич не кажется вам переоцененной фигурой?

— Есть такое чувство. По меркам РПЛ он топ-футболист. Но в Европе будет одним из. И уж точно не для больших команд. В этом я уверен на сто процентов.

— Что смущает?

— Влашич даже в Лиге Европы на фоне остальных не выделяется. Да и с точки зрения «физики» на 90 минут там его не хватает.

— В чем мы отстаем от европейских клубов?

— Во-первых, у них скамейка длиннее. Люди могут спокойно заменить друг друга без потери качества. А у наших команд обойма небольшая. Если кто-то из лидеров выпадает, равноценной замены им нет. Во-вторых, мы уступаем в скорости принятия решений. Вы посмотрите, насколько быстро работают с мячом испанцы, англичане, французы... Даже бельгийцы и австрийцы в этом плане ушли от нас далеко.

— Печальная картина.

— В России очень медленный чемпионат. Когда ты постоянно играешь на третьей скорости, сложно в одно мгновение переключиться на пятую. Поэтому 90 минут в максимальном темпе и не выдерживаем. А в Европе привыкли к такой интенсивности, там двухчасовые тренировки на сборах для многих команд уже стали нормой. Нашим подобные объемы и не снились.

Сборная

— Теперь о жеребьевке ЧМ-2022. Как вам группа, в которую попала сборная России?

— Ровная. Будем бороться со Словенией и Словакией за второе место, которое дает путевку в плей-офф. А там уж как повезет. Учитывая посредственные результаты наших клубов в еврокубках второй год подряд, обольщаться не стоит.

— Хорватию с первой строчки не сдвинуть?

— При определенном раскладе это вполне реально. Вот если бы досталась Германия или Франция, шансы выйти напрямую были бы близки к нулю.

— Значит, с первой корзиной нам повезло?

— Безусловно. В данном случае Хорватия — меньшее из зол. Команда сейчас перестраивается, а смена поколений — процесс непростой. Даже для вице-чемпионов мира. Последние матчи в Лиге наций это подтверждают. С другой стороны, у хорватов во все времена были крепкая сборная и квалифицированные футболисты, востребованные в европейских топ-клубах.

— А с нашей командой что происходит? 0:0 в Молдавии, 0:5 в Сербии...

— Лидеры сборной — ребята возрастные, к концу года из-за жесткого графика оказались не в оптимальных кондициях. Плюс травмы, карточки. В итоге тренерский штаб бросил в бой молодежь. А она на таком уровне пока не тянет. В каком состоянии игроки будут в марте, когда стартует отборочный цикл, — тоже вопрос. Надо грамотно выстроить подготовку, избежать травм. А то у нас два-три ведущих футболиста вылетают — и все, заменить их некем.

— Как вам недавний спич Станислава Саламовича в прямом эфире?

— С Черчесовым трудно не согласиться. Единственное — сомневаюсь, что стоило выносить это на всеобщее обозрение. Хотя то, что он сказал, — правда жизни. Горькая, но правда. А на нее не обижаются. Возьмем Чалова или Миранчуков. Они ведь действительно в сборной ничего не показывают. Нужно прибавлять.

— Братьям Миранчук уже 25.

— В том-то и дело! А мы по-прежнему воспринимаем их как мальчишек, у которых все впереди. В карьере Алексея ближайший сезон — определяющий. Надеюсь, в «Аталанте» он пробьется в основу, это придаст уверенности и поможет раскрыться в сборной.

Состав

— Давайте нарисуем оптимальный состав нашей команды.

— В воротах — Шунин. Опытный, стабильный, в своем клубе выглядит очень прилично. Чего не скажешь о Гильерме. Сафонов и Максименко тоже хорошие вратари, но это завтрашний день сборной. А сегодня первый номер — Шунин.

— Центр обороны.

— Одна из самых проблемных позиций. С центральными защитниками в России беда. Так что Джикия безальтернативен, а в паре с ним могут выйти Дивеев или Семенов. Евгеньев для сборной, на мой взгляд, пока сыроват.

— Фланги.

— Справа все очевидно. Мариу Фернандес — топ-защитник. Если с ним что-то случится, подстрахует Караваев. Он звезд с неба не хватает, но очень работоспособный. А вот слева выбор скудный. Жиркову 37, Кудряшову 34. Из молодых отмечу разве что Скопинцева и Кругового. Даже не представляю, на кого Черчесов сделает ставку.

— Опорная зона.

— Зобнин — железный игрок основы. Но кто второй? Баринов травмирован, Оздоев в этом году не блещет. Можно попробовать Фомина. Либо Кузяева, который в полузащите вообще способен сыграть на любой позиции. Такие универсалы — находка для тренера. Далер великолепно готов физически, в каждом матче выполняет громадный объем работы.

— Атака.

— Слева — Черышев или Алексей Миранчук. Правда, неизвестно, в каком они будут функциональном состоянии. Один из-за травм мало играет в «Валенсии», другой на лавке в «Аталанте» сидит. Справа три варианта — Антон Миранчук, Кузяев или Кучаев. Ну а в центре на позиции «десятки» — Головин. Дай бог ему здоровья! Травм у парня многовато, надеюсь, к весне успеет восстановиться и набрать форму. Без него нам очень тяжело. Если Головина все-таки не будет, можно сдвинуть в центр кого-то из братьев Миранчук. Либо Бакаева — если, конечно, обретет прежние кондиции.

— А в роли центрфорварда кто? Дзюба?

— Наверняка. Артем — хороший нападающий, принесет еще немало пользы. Просто надо понимать, что в 32 играть без замен и в клубе, и в сборной невозможно. Дзюбу загнали, доигрывает год «на ободах». Черчесов правильно сделал, что не вызвал его на последний сбор. В таком состоянии Артем не помог бы. При этом сильнее форварда в России сейчас все равно нет. Соболев ему уступает. Чалов и Комличенко — тем более. Смолов не в лучших кондициях, да еще травмы преследуют. С Кокориным то же самое. И кто остается?

— «Бездарный» Заболотный.

— Он не бездарен. Но плюсы Антона перевешивает жирный минус — слабая реализация. А если форвард не забивает голы, какая от него польза?

— Вы упомянули Кузяева. Как полагаете, почему в Европе такой игрок даже в статусе свободного агента оказался никому не нужен?

— Им интересовались команды среднего уровня. Например, «Алавес». Судя по всему, Далера не устроили финансовые условия.

— Какую зарплату ему мог предложить тот же «Алавес»?

— Максимум — 500 тысяч евро в год. «Грязными». В Питере Далер получает гораздо больше. Приоритеты понятны. Впрочем, дело не только в деньгах. Мне кажется, лучше играть в «Зените», бороться за золотые медали и участвовать в Лиге чемпионов, чем сражаться за выживание в Испании со скромным «Алавесом».

«Корона»

— Вы с семьей живете в пригороде Барселоны. Но мой звонок застал вас в Сочи. Давно прилетели?

— Неделю назад. В четверг возвращаюсь в Испанию.

— Из Барселоны есть прямые рейсы в Москву?

— Да, «Аэрофлот» летает два раза в неделю. В Шереметьеве сразу сдал тест на коронавирус. А сегодня — еще один.

— Зачем?

— В Испанию теперь не пускают без отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в страну.

— Среди моих знакомых все больше тех, кто переболел «короной»...

— В моем кругу то же самое. Снаряды рвутся рядом. Но ни меня, ни родных пока не зацепило.

— В Россию-то что привело?

— Из-за пандемии целый год не был дома! Сейчас границы открыты, вот и решил хотя бы на недельку вырваться. Отца навестил, да и другие дела накопились. Заодно на «Фишт» заглянул, посмотрел матч «Сочи» — «Ахмат».

— Впечатление?

— Честно? Тяжеловато. Футбол медленный, вязкий. Борьбы много, мысли мало. Победа «Сочи» закономерна. «Ахмат» вроде неплохо начал. Но после того как Бериша не реализовал пенальти, из команды словно воздух выпустили. За оставшееся время не создала ни одного момента.

— В ла лиге матчи таких же середняков проходят веселее?

— Намного! В Испании футбол открытый, атака на атаку. Интенсивность выше. В отличие от наших команд, там никто сзади вату не катает.

— Как себя чувствует ваш отец, который когда-то был директором спортивной базы в Кудепсте?

— Слава богу, жив-здоров. В следующем году у него юбилей — 80 стукнет.

— Сколько вы уже без работы?

— Два года — с тех пор как осенью 2018-го покинул «Балтику». Были предложения из ФНЛ, в Казахстан звали. Но из-за проклятого коронавируса дальше разговоров дело не продвинулось.