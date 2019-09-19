Звонимир Шарлия: «Почему Чалов в запасе? Наверное, берегут к «Краснодару»
23:12
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, пропускающий игру с «Лудогорцем», в перерыве выразил надежду, что сможет выйти на поле в матче 10-го тура с «Краснодаром».
— Полностью восстановитесь к игре с «Краснодаром»?
— Думаю, да. Надеюсь на это. Пока травма еще немного беспокоит.
— Как вам игра молодого защитника Карпова?
— Нормально, справляется.
— Почему Чалов остался в запасе?
— Решение тренера. Думаю, его берегут к игре с «Краснодаром». Нет, это не из-за того, что он не забивал в последнее время. Но я не уверен. (Виталий Айрапетов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи