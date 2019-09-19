Звонимир Шарлия: «Почему Чалов в запасе? Наверное, берегут к «Краснодару»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, пропускающий игру с «Лудогорцем», в перерыве выразил надежду, что сможет выйти на поле в матче 10-го тура с «Краснодаром».

— Полностью восстановитесь к игре с «Краснодаром»?

— Думаю, да. Надеюсь на это. Пока травма еще немного беспокоит.

— Как вам игра молодого защитника Карпова?

— Нормально, справляется.

— Почему Чалов остался в запасе?

— Решение тренера. Думаю, его берегут к игре с «Краснодаром». Нет, это не из-за того, что он не забивал в последнее время. Но я не уверен. (Виталий Айрапетов)

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