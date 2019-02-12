"Зенит" проиграл "Фенербахче" в Турции

"Зенит" в Стамбуле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил "Фенербахче" (0:1). Единственный гол забил форвард турецкой команды Ислам Слимани.

На 44-й минуте Роберт Мак не смог реализовать пенальти. В концовке встречи на поле в составе хозяев вышел защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 21 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Фенербахче" (Турция) – "Зенит" (Россия) – 1:0 (1:0)

Гол: Слимани, 21.

Нереализованный пенальти: Мак, 44 (вратарь).

"Фенербахче" (Турция): Харун Текин, Исла, Шкртел, Садык Чифтпынар, Хасан Али, Элмас (Айю, 72), Мехмет Топал, Жаилсон, Моузес (Алпер Потук, 85), Слимани, Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2).

"Зенит" (Россия): Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин (Смольников, 61), Краневиттер, Барриос, Эрнани, Мак (Маркизио, 85), Дзюба, Дриусси (Азмун, 74).

Предупреждения: Ракицкий, 5. Исла, 14. Садык Чифтпынар, 31. Анюков, 40. Мак, 68.

Судьи: Бюке. Дебар, Паселли, Делерю, Мигельгорри (все - Франция).

12 февраля. Стамбул. Стадион "Шюкрю Сараджоглу".

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