"Зенит" проиграл "Фенербахче" в Турции

"Зенит" в Стамбуле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил "Фенербахче" (0:1). Единственный гол забил форвард турецкой команды Ислам Слимани.
На 44-й минуте Роберт Мак не смог реализовать пенальти. В концовке встречи на поле в составе хозяев вышел защитник сборной России Роман Нойштедтер.
Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 21 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"Фенербахче" (Турция) – "Зенит" (Россия) – 1:0 (1:0)
Гол: Слимани, 21.
Нереализованный пенальти: Мак, 44 (вратарь).
"Фенербахче" (Турция): Харун Текин, Исла, Шкртел, Садык Чифтпынар, Хасан Али, Элмас (Айю, 72), Мехмет Топал, Жаилсон, Моузес (Алпер Потук, 85), Слимани, Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2).
"Зенит" (Россия): Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин (Смольников, 61), Краневиттер, Барриос, Эрнани, Мак (Маркизио, 85), Дзюба, Дриусси (Азмун, 74).
Предупреждения: Ракицкий, 5. Исла, 14. Садык Чифтпынар, 31. Анюков, 40. Мак, 68.
Судьи: Бюке. Дебар, Паселли, Делерю, Мигельгорри (все - Франция).
12 февраля. Стамбул. Стадион "Шюкрю Сараджоглу".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/