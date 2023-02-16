Серхи Роберто о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Лучше ничья, чем поражение»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче стыкового рауда Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» – команда, которая любит владеть мячом. Это была интересная игра. Жаль, что мы не смогли победить. Нашей целью было выиграть. Но это оказалось невозможным. Лучше ничья, чем поражение. Команда боролась до конца. Это была игра с большим количеством моментов для обеих сторон. Мы должны улучшиться ко второму матчу», – приводит слова Роберто Marca.

Также игрок «Барселоны» рассказал о здоровье Педри, который получил травму в матче с «МЮ».

«Педри сказал мне, что у него что-то с квадрицепсом. Будем надеяться, что это минимум, потому что Педри очень важен для нас. Он великий игрок», – сказал Роберто.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.