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Сегодня, 23:35

Вратарь «Байера» Градецки стал автором курьезного автогола в матче с «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Автогол вратаря «Байера».

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки стал автором курьезного автогола в матче стыкового раунда Лиги Европы против «Монако».

В начале матча словацкий голкипер получил передачу от партнера по команде. Вместо того, чтобы выбить мяч подальше, он постарался сохранить контроль над мячом.

В этот момент прессинговать его выдвинулся вингер «Монако» Брель Эмболо. Градецки постарался убежать от соперника и начал двигаться вдоль ворот.

В этот момент Эмболо пошел в силовую борьбу, в результате чего Градецки потерял равновесие и, споткнувшись, забил мяч в свои же ворота.

Брель Эмболо
Лукаш Градецки
ФК Байер
ФК Монако
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