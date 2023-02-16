Вратарь «Байера» Градецки стал автором курьезного автогола в матче с «Монако»

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки стал автором курьезного автогола в матче стыкового раунда Лиги Европы против «Монако».

В начале матча словацкий голкипер получил передачу от партнера по команде. Вместо того, чтобы выбить мяч подальше, он постарался сохранить контроль над мячом.

В этот момент прессинговать его выдвинулся вингер «Монако» Брель Эмболо. Градецки постарался убежать от соперника и начал двигаться вдоль ворот.

В этот момент Эмболо пошел в силовую борьбу, в результате чего Градецки потерял равновесие и, споткнувшись, забил мяч в свои же ворота.