Источник сообщил о переходе Ярмоленко из «Вест Хэма» в «Фенербахче»
«Фенербахче» близок к подписанию контракта с нападающим «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, утверждает Haber365.
По информации источника, 31-летний украинец уже согласовал контракт с турецким клубом, по которому он будет получать 4,5 миллиона евро в год. Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» действует до 2022 года, поэтому англичане не будут препятствовать уходу футболиста.
Ранее нападающим интересовался «Галатасарай», который предлагал ему 2,5 миллиона евро за сезон.
В минувшем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в английской премьер-лиге. Также форвард сыграл во всех матчах сборной Украины на Евро-2020, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.haber365.com.tr/fenerbahce-andriy-yarmolenko-ile-anlasma-sagladi-g59228
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю