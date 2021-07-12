Источник сообщил о переходе Ярмоленко из «Вест Хэма» в «Фенербахче»

«Фенербахче» близок к подписанию контракта с нападающим «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, утверждает Haber365.

По информации источника, 31-летний украинец уже согласовал контракт с турецким клубом, по которому он будет получать 4,5 миллиона евро в год. Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» действует до 2022 года, поэтому англичане не будут препятствовать уходу футболиста.

Ранее нападающим интересовался «Галатасарай», который предлагал ему 2,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в английской премьер-лиге. Также форвард сыграл во всех матчах сборной Украины на Евро-2020, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.