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Дмитрий Комбаров: «Сегодня была спартаковская погода, для итальянцев холодновато»

21:00
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я ожидал, что сегодня «Спартак» выиграет. В Лиге Европы красно-белые много забивают. Да и сегодня была спартаковская погода. Для итальянцев сегодня было холодновато. Но я не могу сказать, что перед игрой «Наполи» был явным фаворитом. Руй Витоия? Не хочу комментировать. «Спартак» сам должен разбираться в своих проблемах», — сказал Комбаров «СЭ».

После этой победы «Спартак» с 7 очками возглавил группу C.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»