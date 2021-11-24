Дмитрий Комбаров: «Сегодня была спартаковская погода, для итальянцев холодновато»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я ожидал, что сегодня «Спартак» выиграет. В Лиге Европы красно-белые много забивают. Да и сегодня была спартаковская погода. Для итальянцев сегодня было холодновато. Но я не могу сказать, что перед игрой «Наполи» был явным фаворитом. Руй Витоия? Не хочу комментировать. «Спартак» сам должен разбираться в своих проблемах», — сказал Комбаров «СЭ».

После этой победы «Спартак» с 7 очками возглавил группу C.