Дмитрий Комбаров: «Сегодня была спартаковская погода, для итальянцев холодновато»
21:00
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Я ожидал, что сегодня «Спартак» выиграет. В Лиге Европы красно-белые много забивают. Да и сегодня была спартаковская погода. Для итальянцев сегодня было холодновато. Но я не могу сказать, что перед игрой «Наполи» был явным фаворитом. Руй Витоия? Не хочу комментировать. «Спартак» сам должен разбираться в своих проблемах», — сказал Комбаров «СЭ».
После этой победы «Спартак» с 7 очками возглавил группу C.
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