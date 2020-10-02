Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе «СЭ» подклеила мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы. ЦСКА — единственный клуб, представляющий Россию в этом турнире — встретится с загребским «Динамо», австрийским «Вольфсбергом» и голландским «Фейеноордом».

— Группа вполне проходимая. Мы попали из первой корзины, — сказал Гришин «СЭ». — Никаких сверхъестественных соперников я не вижу. Но легких игр не будет, в такую стадию плохие команды не попадают.

— В прошлом году то же самое говорили.

— Да, я помню, «Ференцварошу» 1:5 проиграли. Будем смотреть. Все наши команды из Лиги Европы вылетели. Одна надежда на ЦСКА, что армейцы пройдут эту группу и будут дальше двигаться по плей-офф.

— С чем связан такой провал «Динамо» и «Ростова»?

— Думаю, здесь не стоит говорить о недооценке. Такое бывает. Обидно, что и «Динамо», и «Ростов» проиграли не самым сильным командам. Но будем надеяться, что ЦСКА за них отыграется.

— ЦСКА усилился летом — подписал много футболистов, много выпускников академии играют в стартовом составе.

— Хорошо, что у тренера есть люфт в плане выбора игроков. На левом фланге идёт серьезная конкуренция у Зайнутдинова с Тикнизяном. В нападении у Чалова появился конкурент. Единственное, Гайч пока не раскрылся. Чем больше игроков, тем лучше для тренера. Под каждую команду будет определенный состав собираться. Будет интересно смотреть на ЦСКА в еврокубках. (Константин Колмаков)