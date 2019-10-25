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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

12:49
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча с «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы опубликовал в своем Instagram фотографию с игры. 20-летний российский футболист поздравил болельщиков «быков» с победой на турецкой командой.

«Всех с победой!» — подписал фото Сафонов.

Сафонов вошел символическую сборную лучших игроков прошедшего тура Лиги Европы.

Для «Краснодара» эта победа стала первой в текущем розыгрыше ЛЕ. Команда занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы C.

Видео из победной раздевалки «Краснодара» после матча с «Трабзонспором»

Трабзонспор — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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