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Сафонов вошел в символическую сборную лучших игроков тура Лиги Европы

11:24
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вошел символическую сборную лучших игроков прошедшего тура Лиги Европы. Быки обыграли «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира (2:0).

Эта победа стала первой для российских команд на групповом турнире в этом розыгрыше еврокубка: ранее «быки» и ЦСКА потерпели пять поражений.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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