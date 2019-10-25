Сафонов вошел в символическую сборную лучших игроков тура Лиги Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вошел символическую сборную лучших игроков прошедшего тура Лиги Европы. Быки обыграли «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира (2:0).

Эта победа стала первой для российских команд на групповом турнире в этом розыгрыше еврокубка: ранее «быки» и ЦСКА потерпели пять поражений.

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