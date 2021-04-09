Защитник «Гранады» назвал незаслуженным поражение команды от «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Защитник «Гранады» Хесус Вальехо заявил, что его команда заслуживала большего в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Мы заслуживали большего. Готовились добыть другой результат, но можем быть довольными своей игрой. Если сыграем так же в Манчестере, то можем победить, хотя не знаю, будет ли этого достаточно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вальехо.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится в Манчестере 15 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).