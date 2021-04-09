Защитник «Гранады» назвал незаслуженным поражение команды от «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
08:58
Защитник «Гранады» Хесус Вальехо заявил, что его команда заслуживала большего в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Мы заслуживали большего. Готовились добыть другой результат, но можем быть довольными своей игрой. Если сыграем так же в Манчестере, то можем победить, хотя не знаю, будет ли этого достаточно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вальехо.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится в Манчестере 15 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029897--granada-vs-man-united/
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