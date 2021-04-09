Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Защитник «Гранады» назвал незаслуженным поражение команды от «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

08:58
Теги:

Защитник «Гранады» Хесус Вальехо заявил, что его команда заслуживала большего в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Мы заслуживали большего. Готовились добыть другой результат, но можем быть довольными своей игрой. Если сыграем так же в Манчестере, то можем победить, хотя не знаю, будет ли этого достаточно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вальехо.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится в Манчестере 15 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029897--granada-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...