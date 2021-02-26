Роджерс в пятый раз вылетел в 1/16 Лиги Европы

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс 26 февраля вылетел вместе с командой прекратил борьбу в 1/16 финала Лиги Европы после поражения от «Славии» (0:2).

Для 48-летнего североиландца это пятый вылет из пяти на данной стадии турнира. В сезонах-2012/13 и 2014/15 североирландец проигрывал по сумме двух матчей, когда возглавлял «Ливерпуль», а в сезонах-2017/18 и 2018/19 — с «Селтиком».